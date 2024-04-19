Он отметил, что такой мощной атаки на этот аэродром еще не было.

Авиационный эксперт Константин Криволап оценил возможные последствия атаки по аэродрому во временно оккупированном Джанкое для россиян. Этот аэродром украинские силы уже неоднократно атаковали и в 2022, и в 2023 году, но такой мощной атаки еще не было.

"Последствия очень серьезные. Думаю, это была очень хорошо подготовленная атака", – акцентировал эксперт в эфире общенационального телемарафона.

Криволап отметил, что аэропорт в оккупированном Джанкое имеет ключевое значение для тактической авиации россиян. Там расположены вертолеты, которые атакуют украинские войска на линии боевого соприкосновения.

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"Они все вылетают именно из Джанкоя. Оттуда вылетают Су-25 – штурмовики, которые тоже несут нам большую угрозу", – добавил эксперт.

Криволап объяснил, что россияне не могут держать свои вертолеты на более дальних расстояниях, потому что тогда они не смогут быть эффективными для выполнения задач на фронте.

"То есть, они смогут только прилетать, что-то сбрасывать, разворачиваться и возвращаться обратно", – продолжил он.

Эксперт добавил, что такое использование вертолетов россиян не устраивает. Поэтому они решили пойти по пути усиления противовоздушной обороны Джанкоя, пытаясь таким образом обезопасить свои борты.

"Там стояли системы С-400 и С-300. Вообще такой концентрации защищенности с точки зрения ПВО, как был защищен Джанкой, может быть только Севастопольская бухта. Больше такого объекта по плотности защиты нет", – акцентировал Криволап.

По мнению эксперта, последняя мощная атака на аэродром в Джанкое стала успешной благодаря тому, что были выведены из строя средства радиолокационной борьбы оккупантов. Скорее всего, сначала имела место атака БПЛА, а потом "пошло все остальное".

Кроме того, такой мощный пожар, тот уровень детонации и вторичной детонации, который был на аэродроме, указывает на то, что там, скорее всего, попали в склад горюче-смазочных материалов и склад с вооружением.

"Потому что могли быть взрывы и от вертолетов, но там не такое количество этого вооружения, чтобы была такая детонация", – отметил Криволап.

Он добавил, что Джанкой – очень важный логистический хаб для российских оккупантов, потому что там все совмещено – могут прилетать самолеты, а рядом есть железная дорога.

Удар по Джанкою

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Гремело на аэродроме в Джанкое.

Украинская разведка обнародовала перечень уничтоженных или критически поврежденных целей российских оккупантов на военном аэродроме города Джанкой. В частности, среди них вражеский пункт управления средствами противовоздушной обороны. Также – четыре пусковые установки ЗРК С-400; три радиолокационные станции; аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Отмечается, что количество пораженных или уничтоженных объектов авиации российских захватчиков и численность потерь среди личного состава российской армии уточняется.

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