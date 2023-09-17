В Воздушных силах предположили, что самолеты могут быть снаряжены большим количеством ракет, но они падают.

Российские оккупанты используют многие самолеты Ту-95 для запуска малого количества ракет в связи с подготовкой и обучением экипажей. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Представитель объяснил, почему российские оккупанты для запуска каждой одной ракеты сейчас используют отдельный Ту-95МС.

"Ту-95 может нести 8 ракет, но этого никогда не происходило", - сказал Игнат.

Он предполагает, что, возможно, этой ночью самолеты были снаряжены большим количеством ракет, но они упали где-то в районе Каспия.

"Такое случается. Такие случаи были зафиксированы. Даже в районе Волгодонска, когда ракета отделяется от самолета, что-то не срабатывает и, в конце концов, она может упасть вниз. Именно поэтому враг выбирает места и районы пусков там, где нет жилых домов, чтобы доказательств не было, что такое может случаться", - добавил Игнат.

"Но это исключение. Вопрос в другом. Враг поднимает много самолетов. По одной ракете отрабатывают нанесение ударов - это своего рода боевое обучение, которое применяется врагом для подготовки экипажей", - сказал Игнат.

Атака РФ 17 сентября - главное

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты выпустили 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555 / Х-55 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса.

Силам обороны Украины удалось сбить 6 ракет. Российским попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесской области.

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