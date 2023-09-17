Российские оккупанты используют многие самолеты Ту-95 для запуска малого количества ракет в связи с подготовкой и обучением экипажей. Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Представитель объяснил, почему российские оккупанты для запуска каждой одной ракеты сейчас используют отдельный Ту-95МС.
"Ту-95 может нести 8 ракет, но этого никогда не происходило", - сказал Игнат.
Он предполагает, что, возможно, этой ночью самолеты были снаряжены большим количеством ракет, но они упали где-то в районе Каспия.
"Такое случается. Такие случаи были зафиксированы. Даже в районе Волгодонска, когда ракета отделяется от самолета, что-то не срабатывает и, в конце концов, она может упасть вниз. Именно поэтому враг выбирает места и районы пусков там, где нет жилых домов, чтобы доказательств не было, что такое может случаться", - добавил Игнат.
"Но это исключение. Вопрос в другом. Враг поднимает много самолетов. По одной ракете отрабатывают нанесение ударов - это своего рода боевое обучение, которое применяется врагом для подготовки экипажей", - сказал Игнат.
Атака РФ 17 сентября - главное
Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты выпустили 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555 / Х-55 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса.
Силам обороны Украины удалось сбить 6 ракет. Российским попаданием повреждены сельскохозяйственные угодья и зернохранилище в Березовском районе Одесской области.