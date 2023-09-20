Под обстрел попал город Торецк и его окрестности.

В среду, 20 сентября 2023 года, российские оккупационные войска ударили по Торецку Донецкой области и его окрестностям. В результате обстрела погибли четыре человека.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. Сейчас проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"Армия государства-агрессора продолжает убивать гражданское население Донетчины и умышленно бьет из разных видов вооружения по районам, где отсутствует какая-либо военная инфраструктура. 20 сентября 2023 года россияне ударили 240-миллиметровой активно-реактивной миной 3Ф2 системы 2С4 "Тюльпан" по г. Торецку и его окрестностям. От попадания средства поражения пострадал сам город и пгт Северное", – говорится в сообщении.

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В результате полученных травм в Торецке погибли 19-летняя девушка и 20-летний мужчина, которые на момент удара находились в частном жилом доме. В то же время в Северном россияне убили 84-летнюю женщину и ее 60-летнего сына – они получили ранения, несовместимые с жизнью.

"Вражеская атака разрушила частные дома и повредила хозяйственные постройки. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ", – отметили в прокуратуре.

Обстрелы украинских городов: последние новости

Во вторник, 19 сентября, россияне ударили по Купянску Харьковской области. Известно о восьми погибших, среди которых шестеро мужчин и две женщины. Двое убитых во время атаки лиц – волонтеры, которые занимались эвакуацией.

Кроме того, в ночь на 19 сентября россияне атаковали Украину дронами. Вражеские дроны уничтожили три склада с гуманитарной помощью во Львове, погиб мужчина. Впоследствии стало известно, что это был его первый день на новой работе – мужчина недавно вернулся с войны.

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