Мужчина работал на складе, куда попал "Шахед". Это был его первый и последний рабочий день.

Вследствие вчерашней вражеской атаки на Львов погиб 32-летний Петр Бурбан, который работал на одном из складов, куда попали "Шахеды". Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Вчера в результате вражеских обстрелов Львова на одном из складов погиб 32-летний Петр Бурбан. Это был его первый день на новой работе", - отметил городской голова.

По его словам, Петр после полномасштабного вторжения пошел добровольцем на войну и прослужил полтора года. Недавно вернулся с войны к семье – жене и трем малолетним детям.

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"Две недели он искал работу и вчера был его первый рабочий день. Первый и последний", - проинформировал Садовой.

Атака "Шахедов" на Львов 19 сентября

Рано утром 19 сентября россияне атаковали Львов дронами-камикадзе типа "Шахед".

Большинство из них силы ПВО сбили, однако несколько попали в складские помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения, где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС.

Под завалами нашли погибшего мужчину, который там работал. Также известно о еще одном пострадавшем, его госпитализировали с открытым переломом конечности.

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