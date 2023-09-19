Также уничтожен цех по изготовлению окон, принадлежавший польским инвесторам.

В результате атаки российских дронов-камикадзе во Львове сгорел склад с гуманитарной помощью. Об этом сообщила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.

"Я решительно осуждаю российский авиаудар, уничтоживший склад неправительственной организации "Каритас-Спес" во Львове, западная Украина, сегодня утром. Жизненно важный гуманитарный объект, который содержал примерно 300 тонн гуманитарной помощи, сгорел дотла", – сообщила она.

Браун отметила, что в течение последнего года удары по гуманитарным объектам в Украине участились, что в конечном итоге сказалось на тех, кто нуждается в этой гуманитарной помощи.

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"Гуманитарные работники, объекты и активы защищены международным гуманитарным правом. Прямые или неизбирательные атаки строго запрещены. Международное гуманитарное право – это не выбор, это обязательство, которого нужно придерживаться", - подчеркнула представительница ООН.

Кроме того, во время этой же атаки россияне уничтожили завод Fakro, специализирующийся на изготовлении окон, сообщает PolsatNews. Предприятие принадлежит польским инвесторам.

"В наш завод в Украине попала ракета (на самом деле это была атака дронов, а не ракет - УНИАН). Завод горит. Сейчас сложно оценить убытки. На складе было две тысячи окон. Одно стоит тысячу злотых, значит, два миллиона. Если включить зал, то получается 10 миллионов злотых", - заявил президент Fakro Рышард Флорек.

Предприниматель отметил, что в результате атаки никто из работников компании не пострадал.

Удар дронов по Львову

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью Россия устроила очередной массированный налет дронов на Украину. На этот раз значительное количество беспилотников было направлено против Львовской области. Хотя большинство БПЛА удалось сбить, несколько попаданий все же произошло.

Утром мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что от российской атаки вспыхнул масштабный пожар на складе, принадлежащем гуманитарной организации. К сожалению, под завалами погиб человек, также есть раненые.

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