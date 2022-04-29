При постоянной ротации вражеских войск, вошедших в Бучу, у них явно не было отлаженной координации сверху.

Российские оккупационные войска заходили в Бучу группировками, однако там явно не было единой координации действий.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал волонтер Сергей Петренко, который находился в Буче с момента вторжения и попал в плен к оккупантам.

По словам волонтера, оккупанты заходили в город группировками и постоянно перебрасывали группировки на новые позиции.

"Была первая группа, потом вторая, через какое-то время - третья. Все эти группы вели себя по-разному и самое интересное – они явно не контактировали между собой. У них не было четкой координации и это бросалось в глаза", - отметил Петренко.

Он также добавил, что при постоянной ротации вражеских войск у них явно не было отлаженной координации сверху.

"Там был какой-то запредельный бардак, то есть постоянная ротация. Зашла одна группировка, через день она ушла и зашла другая, потом эта ушла и зашла третья. Было ощущение, что они сами толком не понимают, что они тут делают", - отметил волонтер.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток. Выживших отправляли в фильтрационные лагеря на территории РФ. У родителей забирали детей и отправляли в Россию "на усыновление".

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

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