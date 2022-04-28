Установлено, что они захватывали гражданских, морили их голодом и жаждой, держали на коленях со связанными хомутами руками и залепленными глазами, издевались и били.

Объявлены подозрения 10 российским оккупантам, причастным к пыткам мирных жителей Бучи Киевской области.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

"64 отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск вооруженных сил РФ Путин отметил присвоением почетного звания "гвардейской". Благодарность от президента за "массовый героизм", а языком цивилизованного мира, за военные преступления, - это доказательство того, что зверства в Буче были задачей свыше, с которым они справились. А главное - совместной ответственности главнокомандующего за действия солдат", - написала генпрокурор.

В свою очередь, прокуроры Бучанского окружной прокуратуры "присвоили" заслуженные "звания" подозреваемых в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны первой десятке этой бригады: младшему сержанту Вячеславу Лаврентьєву, рядовым Григорию Нарышкину, Василию Князеву, Альберту Раднаеву, Сергею Пескареву, єфрейторам Семену Мальцеву, Михаилу Кашину, Андрею Бизяеву, Дмитрию Сергиенко и сержанту Никите Акимову.

По словам Венедиктовой, следствием установлено, что во время оккупации Бучи именно они захватывали в заложники безоружных гражданских, морили их голодом и жаждой, держали их на коленях со связанными хомутами руками и залепленными глазами, издевались и били. Как подчеркнула генпрокурор, в ход шли кулаки и приклады - у людей выбивали информацию о расположении ВСУ и терробороны, некоторых вообще пытали беспричинно.

Она сообщила, что оккупанты угрожали потерпевшим убийством и даже имитировали казнь своих пленников, стреляя в их направлении.

"Есть доказательства, что, конечно же, и эти военнослужащие первой в мире армии мародеров грабили местное население, забирая личные вещи и "трофейную" бытовую технику", - отметила она.

Венедиктова рассказала, что роль и участие каждого из палачей в указанных преступлениях установлена следственным путем благодаря работе прокуроров и полицейских, а их личные данные помогли собрать журналисты "Слідство Інфо".

"Сейчас мы проверяем эту десятку на причастность и к убийствам в Буче", - добавила генпрокурор.

Она продемонстрировала фотоснимки подозреваемых и попросила людей отозваться - если кто-то узнает их, то дать показания об их причастности к другим зверствам.

Трагедия в Буче

Вечером 2 апреля Генштабом ВСУ было объявлено об окончательном освобождении Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фотоснимках из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно было увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти. На обочинах валялись тела застреленных женщин, которых оккупанты не успели сжечь.

Кроме того, российские террористы, отступая, минировали двери домов, подвалы, дворы, детские площадки.

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