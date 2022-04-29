Первые 3 недели после вторжения в Буче было относительно спокойно.

После того, как оккупационные российские войска вошли в Бучу, многие жители города решили остаться дома, так как первое время ситуация в городе еще не была критичной.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал волонтер Сергей Петренко, который находился в Буче с момента вторжения и попал в плен к оккупантам.

"В целом было относительно спокойно, если конечно можно вообще говорить о спокойствии на войне под обстрелами", - говорит волонтер и добавляет, что момент был упущен и когда начался беспредел эвакуироваться было уже невозможно.

"Первые 3 недели после вторжения в Буче было относительно спокойно. Именно поэтому многие и не уехали из города. Где-то что-то гремело, пролетали снаряды, но еще было какое-то иллюзорное спокойствие", - говорит волонтер.

По словам волонтера, танки в городе были, однако их сразу было не много.

"Танки были, но это были скорее залетные танки. Были кадыровцы, которых разбили на "Вокзальной", но в целом по городу люди еще как-то передвигались. Один-два танка, конечно могли проскочить, но в целом первые недели ни о какой оккупации речь не шла. Но опять-таки Буча – это не три дома, это большой город, если в каком-то районе ситуация и обострялась, она не сразу сказывалась на всем городе. Например, та часть Бучи, которая в районе "Эпицентра" разрушена взрывами, а вот "Лесная Буча" практически не пострадала", - говорит волонтер.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Оккупировав Бучу враг устроил там кровавую резню. Мирных жителей массово расстреливали. Насиловали мужчин, женщин, стариков и даже детей. Многих брали в плен. Люди умирали во время пыток. Выживших отправляли в фильтрационные лагеря на территории РФ. У родителей забирали детей и отправляли в Россию "на усыновление".

В Буче многие дома разрушены в результате обстрелов. Магазины и жилые дома разграблены мародерами. После освобождения Бучи от оккупантов там были обнаружены братские могилы с телами местных жителей.

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