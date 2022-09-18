Российской группировке вокруг Лимана Донецкой области грозит окружение украинскими силами.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики пишут, что ВСУ, похоже, расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от Северского Донца. Это, в свою очередь, может позволить украинцам окружить российские войска, удерживаемые вокруг Лимана.
Дальнейшее продвижение украинцев на восток вдоль северного берега реки Северский Донец может сделать российские позиции вокруг Лимана непригодными и открыть подходы к Лисичанску и, в конечном счете, к Северодонецку.
"Российские защитники в Лимане, по-видимому, по-прежнему состоят в значительной части из резервистов БАРС (Резерва российской боевой армии) и остатков частей, разгромленных в ходе контрнаступления ВСУ в Харьковской области, и русские, похоже, не направляют подкрепления в этот район", - говорится в отчете.
Война в Украине: актуальные данные
Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.
На деоккупированных территориях правоохранители продолжают находить человеческие останки военных и гражданских со следами пыток.
Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".
В районе ГЭС в Новой Каховке оккупанты затопили 9 вагонов для постройки переправы с целью подготовки путей отступления.
К обороне ВС РФ готовятся как на востоке (полоса Сватово - Кременная), так и на юге - в Херсоне. Усилены проверки граждан, враг продолжает захвачивать в плен гражданское население якобы из-за "связей с ВСУ и СБУ".
Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.