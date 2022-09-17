В частности, оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава в поселок Богатырь, который расположен в районе Молочного лимана.

В районе дислокации российской техники и личного состава возле Молочного Лимана прогремело пять взрывов.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

"Только что: 5 взрывов в поселке Богатырь в районе Молочного Лимана, куда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава", - подчеркнул Федоров.

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Он добавил, что утром произошел взрыв возле села Радивоновка, где расположена вражеская военная база.

Сейчас собирается информация о потерях врага.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что из временно оккупированного Мелитополя уехало больше половины жителей. По словам мэра, для эвакуации жители имеют несколько веских причин, одной из главных являются пытки и угрозы со стороны оккупантов. Кроме того, в Мелитополе, как и на большей части оккупированной Запорожской области, нет газа, поэтому отопительный сезон точно не начнется вовремя.

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