Для этого оккупанты отобрали у работников станции пропуска.

В Энергодаре на захваченной Запорожской АЭС российские оккупанты снова нарушили нормы ядерной и радиационной безопасности, подвергнув персонал опасности.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Военные РФ вчера, 18 июля, отобрали у двух работников санкции пропуска, а также зашли на "грязную" эстакаду и в радиационную зону блока №2 ЗАЭС.

"Конечно же, о вопросах безопасности они не волновались и нарушили все установленные нормы и процедуры прохождения и пребывания в этой зоне. Не было ни специальной одежды, ни предусмотренных подготовительных процедур пребывания в ней", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Энергоатоме", никому не известно, что российские военные могли занести в помещение и оставить там: оружие, взрывчатку.

"А это уже прямая угроза ядерной безопасности. В который раз! Энергоатом в установленном порядке проинформирует МАГАТЭ и другие компетентные органы об очередном факте нарушения ядерной и радиационной безопасности", - резюмировали в компании.

Напомним, как ранее сообщали СМИ, Россия превращает захваченную Запорожскую АЭС в военную базу вблизи фронта.

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