По прогнозу эксперта, будет проведена спецоперация для освобождения Энергодара и самой станции.

Захват Запорожской атомной электростанции, расположенной в городе Энергодар, произошел на раннем этапе полномасштабного вторжения РФ. Причины быстрого наступления оккупантов на юге Украины должно выяснить следствие.

В самом Энергодаре по состоянию на 24 февраля даже не была сформирована территориальная оборона, сообщил в своем Youtube-канале военный эксперт Олег Жданов. Город и станцию пытались защитить рядовые местные жители.

Для освобождения АЭС будет проведена спецоперация, прогнозирует эксперт.

"Энергодар находится в таком географическом положении, что его очень легко окружить. Отрезать от путей снабжения и, фактически, я не думаю, что эта группировка там продержится очень долго. Выставить ультиматум на сдачу на определенных условиях. Я думаю, что таким образом будет освобождаться Энергодар. Мы не позволим себя шантажировать в плане энергорынка", - отметил Жданов.

По его словам, спецоперация в Энергодаре будет зависеть от успехов ВСУ на направлении Мелитополь - Бердянск.

Судьба Запорожской АЭС

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС-Энергодар. При захвате станции оккупанты отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском союзе призывают Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.