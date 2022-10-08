Предварительно, удары нанесены ракетами.

Российские оккупанты ракетами обстреляли центральную часть Харькова, на месте "прилетов" возникли пожары.

Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов.

"Обстрел центральной части Харькова. Предварительно - ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - говорится в сообщении.

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Он также отмечает, что после прилетов в центре возникли пожары.

"По предварительной информации горит одно из лечебных заведений Харькова, а также нежилое сооружение", - сообщил Терехов.

Ситуация в Харькове и области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков и область.

В начале сентября Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление. Уже 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область освобождена.

11 сентября российские оккупанты нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5, во многих районах города исчезло электро-и водоснабжение, начался сильный пожар.

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