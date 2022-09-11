Еще одного работника разыскивают.

Вследствие удара по инфраструктурному объекту Харькова погиб по меньшей мере один человек, еще одного разыскивают.

Об этом рассказал заместитель начальника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области Анатолий Торяник в комментарии Общественному.

"По информации персонала, в помещении по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного нашли мертвым. Другого продолжаем искать", - сказал он.

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В ГСЧС сообщают, что ситуация остается контролируемой.

"Отдельные регионы востока сегодня подверглись массированным обстрелам со стороны оккупантов. В результате чего произошло отключение объектов энергоснабжения и обесточен ряд населенных пунктов. К месту событий направлены спасатели ГСЧС с целью ликвидации последствий аварий, вызванных этой вражеской атакой, а также привлечены специалисты военно-гражданских администраций, коммунальные и аварийные службы", - говорится в Telegram-канале службы.

Между тем председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение в населенных пунктах области.

"Змеев, Лозовая уже с электричеством. Работы продолжаются", - отметил он в Telegram.

Как сообщал УНИАН, сегодня после атаки РФ было полностью обесточено Харьковскую и Донецкую области, частично – Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую.

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