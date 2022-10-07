За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины освободили село Глушковка в Харьковской области и село Грековка в Луганской области.

Российские оккупационные войска стягивают инженерную технику к Кременной и Сватово, чтобы подготовиться к обороне.

Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телеканала "Эспрессо".

"За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины освободили село Глушковка в Харьковской области и село Грековка в Луганской области. Сейчас контрнаступательная операция на востоке Украины продолжается. Противник очень усиленно готовит Кременную и Сватово к обороне. Они стягивают туда гражданскую и военную инженерную технику", - рассказал он.

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По словам Череватого, украинская артиллерия мешает оккупантам готовиться к обороне.

"Наша артиллерия не дает оккупантам покоя. Мы стараемся всеми средствами помешать им проводить работы по подготовке Сватово и Кременной до обороны. Артиллеристы ВСУ не дают оккупантам подготовиться к эффективной обороне", - подчеркнул спикер.

Контрнаступление Украины

Вооруженные силы Украины в конце августа пошли в контрнаступление. В середине сентября президент Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковщина освобождена от захватчиков.

2 октября глава государства сообщил, что от захватчиков зачищен город Лиман Донецкой области.

5 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай поделился, что Силы обороны ушла вперед в Луганской области и уже освободили от оккупантов шесть населенных пунктов.

ВСУ также продвигались вперед на юге. На Херсонщине наши войска с 1 октября освободили 29 населенных пунктов.

Несколько ранее Гайдай заявил, что Луганская область - самая сложная область Украины в плане деоккупации.

"...здесь работает несколько факторов сразу-один из них... - это то, что вот те, кто сбежал из Лимана и из Харькова, они все-таки побежали все в Луганскую область. Поэтому концентрация военных максимальна...", - отметил чиновник.

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