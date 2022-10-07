В Кременной сосредоточено много российских военных, предупредил глава ОВА.

Освобождать от российских оккупантов Кременную в Луганской области будет сложнее, чем Лиман в Донецкой.

Такое мнение высказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в интервью УНИАН.

По его словам, в Кременной сосредоточено много российских военных, но в основном это свежемобилизированные россияне без подготовки и так называемые "элденеэровцы".

"Ситуация будет тяжелее, потому что времени зарыться, настроить рубежей и заминировать подходы у русской армии было больше. Плюс погода не очень сильно нам сопутствует, потому что любой дождь – земля сразу вязнет, и тяжелая техника проходит тяжело. Тем не менее, думаю, что это замедлит продвижение ВСУ, но не остановит. И то, что российские войска туда не подвозят, а везут только свежемобилизированных, это действительно факт", – отметил он.

"Все будет зависеть от того, что успеют сделать русские, какие резервы они подтянут. Они очень сильно минируют Кременную. У нас очень много информации, что там минируется всё, разбрасывают "лепестки", – предупредил Гайдай.

Освобождение Лимана: что известно

Напомним, утром 1 октября в ВСУ заявили, что возле окруженного украинскими военными города Лиман из-под оккупации освобождены 5 населенных пунктов. Позже стало известно, что украинские военнослужащие зашли в Лиман.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский официально объявил, что Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что освобождение города Лиман Донецкой области – это значимое событие.