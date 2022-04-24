ОБСЕ использует все доступные каналы по содействию освобождению своих сотрудников.

ОБСЕ заявила о незаконном задержании ряда своих сотрудников в оккупированных Донецке и Луганске.

Об этом Reuters сообщил заместитель посла Британии в ОБСЕ, базирующийся в Вене, Дейдра Браун.

"ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ был лишен свободы в Донецке и Луганске. ОБСЕ использует все доступные каналы по содействию освобождению своих сотрудников", - заявил он.

Накануне Браун раскритиковал Россию за отказ продлить мандат миссии в Украине после марта.

"А теперь мы получаем тревожные сообщения о том, что российские прокси на Донбассе угрожают персону, оборудованию и помещениям Миссии и что российские силы взяли в плен сотрудников СММ", - делится Браун.

В марте ОБСЕ заявила, что эвакуировала из Украины около 500 своих членов. С апреля миссия перешла к административной роли для обеспечения безопасности сотрудников и имущества по всей Украине, в том числе в районах, неподконтрольных украинскому правительству.

СММ продолжала помогать сотрудникам в Украине эвакуироваться в более безопасные районы.

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