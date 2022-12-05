В Министерстве обороны Украины отреагировали на фейк российской пропаганды о "клонированных" украинских военнослужащих.
Юморной пост они опубликовали в микроблоге Twitter, напомнив о фейке о генетически модифицированных украинских птицах, который распространяли россияне весной.
"Теперь теории заговора о "клонированных" украинских военных. Далее будут "суперсолдаты", генетически модифицированные в секретных биолабораториях. Капитан Украина? Нет. Каждый военнослужащий Вооруженных Сил Украины - супергерой", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее разведчик спецназа Западного военного округа российской армии заявил, что украинские военнослужащие клонируются.
Фейки россиян об Украине
Как известно, Россия постоянно распространяет ложные заявления об Украине и ее вооруженных силах.
Летом в Госдуме объявили, что в американских "биолабораториях" на территории Украины якобы проводят "эксперименты" над солдатами, в результате чего те "превращаются в чудовищ".
Кроме того, представители России рассказывали партнерам Украины, что в стране якобы хотят создать "грязную бомбу".
Уже в октябре постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Украине существуют дроны, которые могут переносить зараженных инфекциями комаров.
А в ноябре российские СМИ распространили фейк о зараженной донорской крови из стран НАТО.