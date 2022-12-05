Они добавили, что все военнослужащие ВСУ являются супергероями.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на фейк российской пропаганды о "клонированных" украинских военнослужащих.

Юморной пост они опубликовали в микроблоге Twitter, напомнив о фейке о генетически модифицированных украинских птицах, который распространяли россияне весной.

"Теперь теории заговора о "клонированных" украинских военных. Далее будут "суперсолдаты", генетически модифицированные в секретных биолабораториях. Капитан Украина? Нет. Каждый военнослужащий Вооруженных Сил Украины - супергерой", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее разведчик спецназа Западного военного округа российской армии заявил, что украинские военнослужащие клонируются.

Фейки россиян об Украине

Как известно, Россия постоянно распространяет ложные заявления об Украине и ее вооруженных силах.

Летом в Госдуме объявили, что в американских "биолабораториях" на территории Украины якобы проводят "эксперименты" над солдатами, в результате чего те "превращаются в чудовищ".

Кроме того, представители России рассказывали партнерам Украины, что в стране якобы хотят создать "грязную бомбу".

Уже в октябре постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в Украине существуют дроны, которые могут переносить зараженных инфекциями комаров.

А в ноябре российские СМИ распространили фейк о зараженной донорской крови из стран НАТО.

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