В Минздраве Украины заверили, что "за весь период войны Украина ни разу не обращалась к партнерам за донорской кровью".

Российские СМИ распространили информацию о зараженной донорской крови в Украине из стран НАТО. Данные сообщения является фейком.

"Как сообщили СМИ РФ, после выборочной проверки якобы переданной крови, была выявлена ​​ее инфицированность, что, по словам пропагандистов, подтверждается письмом Министра здравоохранения Украины В. Ляшко. Такая информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

При этом в Минздраве Украины заверили, что "за весь период войны Украина ни разу не обращалась к партнерам за донорской кровью. Украина выстроила национальную службу крови, обеспечивающую доступ к качественной донорской крови в достаточном количестве". При этом "любая донорская кровь всегда проходит лабораторные исследования".

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В ЦПД указали, что обнародованное в российских СМИ "официальное" письмо, то оно не отвечает требованиям оформления официальных документов в Украине.

Российские фейки об Украине - что известно

Россия уже не первый год распространяет фейки об Украины. При этом российские пропагандисты используют всевозможные методы ее распространения.

Во время ударов по городам Украины 10 октября оккупанты запустили фейки о якобы наступлении по всей линии фронта. Кроме того, оккупанты рассказали, что Украина отправляет в атаку польских женщин.

В свою очередь украинские специалисты постоянно работают над развенчиванием лживых заявлений России.

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