Также рашист соврал, что армия РФ якобы не стоит на месте, а совершает продвижение вперед.

Разведчик спецназа Западного военного округа армии РФ заявил, что защитники Украины клонируются.

"Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют", - поделился разведчик мыслями для "РИА Новости".

Он добавил, что если вечером российская армия ликвидировала трех воинов ВСУ и еще с десяток ранила, то утром на позиции прибывает такое же количество. "И так каждый день", - рассказал разведчик.

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Также рашист соврал, что армия РФ якобы не стоит на месте, а совершает продвижение вперед.

Ранее российские неонацисты призывали убивать украинских детей.

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