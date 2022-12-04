Разведчик спецназа Западного военного округа армии РФ заявил, что защитники Украины клонируются.
"Среди личного состава противника очень большие потери. И такое ощущение, что их завозят туда пачками, как будто их где-то клонируют", - поделился разведчик мыслями для "РИА Новости".
Он добавил, что если вечером российская армия ликвидировала трех воинов ВСУ и еще с десяток ранила, то утром на позиции прибывает такое же количество. "И так каждый день", - рассказал разведчик.
Видео дня
Также рашист соврал, что армия РФ якобы не стоит на месте, а совершает продвижение вперед.
Ранее российские неонацисты призывали убивать украинских детей.