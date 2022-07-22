Российские оккупанты жалуются на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в социальной сети Facebook в оперативной информации о ситуации на фронте по состоянию на 18:00.
"Морально-психологическое состояние оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и неповиновение офицерам", - сказано в сообщении.
В Генеральном штабе отмечают, что личный состав врага жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины, а также увеличивается количество солдат, которые прибегают к саботажу и умышленно выводят из строя боевую технику.
Ранее в Институте изучения войны заявили, что российские захватнические войска не смогли нарастить темпы продвижения после выхода из так называемой оперативной паузы.
По данным военно-политического обозревателя группы "Информационное Сопротивление" Александра Коваленко, в Херсонской области российские оккупанты попали в котел и требуют организовать для них "зеленый коридор".
Между тем США сообщают, что с начала широкомасштабной войны Украина уничтожила более 100 важных российских целей.