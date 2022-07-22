Напомним, ВСУ делают все для освобождения Херсона.

Возле села Высокополье в Херсонской области российские оккупанты попали в котел. Они требуют организовать "зеленый коридор" для выхода из окружения украинских защитников.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Российские оккупанты, окруженные возле Высокополья, запрашивают "зеленый коридор". Точнее, не просто спрашивают, а спрашивают уже не впервые. Как думаете, дать им "зеленый коридор" возле Высокополье вспомнить Зеленополье?", - написал эксперт.

Как писал УНИАН, 19 июня украинские военные ударили по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, который связывает город с левым берегом Днепра.

Позже депутат облсовета Сергей Хлань уточнил, что удар был нанесен по базе оккупантов у моста.

По его словам, у россиян из-за подрыва Антоновского моста возникли проблемы с опрокидыванием тяжелого вооружения и боеприпасов своей группировке на другом берегу реки.

Ранее советник председателя ОП Алексей Арестович пояснил, как именно ВСУ готовятся освобождать Херсон.

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