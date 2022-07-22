Жертвой обстрела стал один человек.

Вследствие сегодняшнего обстрела оккупантами г. Никополь Днепропетровской области поврежден речной порт, железнодорожный путь и 25 жилых домов.

Об этом сообщает в Telegram Офис генерального прокурора.

По данным следствия, сегодня российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам Никополя, в результате чего один гражданский человек погиб.

"Повреждены железнодорожные пути, 25 жилых домов, автомобили горожан и речной порт города", - говорится в сообщении.

Также оккупанты, используя артиллерийское оружие, обстреляли с. Вишневое Синельниковского района - повреждена инфраструктура конного завода.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

В офисе генпрокурора добавили, что какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют.

Под процессуальным руководством Никопольской и Синельниковской окружных прокуратур осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты выпустили около ста снарядов по Никополю, один человек погиб.

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