"Цепочка командования РФ все еще испытывает трудности", - говорится в сообщении.

В США сообщили, что Украина уничтожила более 100 важных российских целей после начала широкомасштабной войны. В эту цифру входят пункты командования, склады боеприпасов и объекты ПВО.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова американского чиновника, которые он озвучил анонимно.

"Соединенные Штаты считают, что Украина уничтожила более 100 важных российских целей в Украине, включая командные пункты, склады боеприпасов и объекты противовоздушной обороны", - сказал чиновник.

Он добавил, что армия рашистов теряет тысячи офицеров, в том числе капитанов и лейтенантов. По его версии, защитники Украины также ликвидировали сотни полковников ВС РФ и немало представителей генералитета.

"Цепочка командования все еще испытывает трудности", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны США Остин был в восторге от того, как быстро овладевают новой техникой воины ВСУ.

По состоянию на утро 22 июля Генштаб сообщал о ликвидации 39 000 российских оккупантов.

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