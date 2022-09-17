Россия, вероятно, попытается вести упорную оборону в этом районе, считают британские разведчики.

Российские военные, установив линию фронта по реке Оскол Харьковской области, держат оборону одного из немногих путей обеспечения своей группировки на востоке.

Об этом говорится в отчете британской разведки в Twitter.

Аналитики напомнили, что ВСУ продолжают наступательные операции на северо-востоке страны, а противник зафиксировался между рекой Оскол и Сватовым.

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Контроль над этим участком позволит украинцам не только выйти к Луганской области, но и отрезать группировку россиян от одного из немногих путей снабжения из Белгородской области, который остался у врага после первых успехов контрнаступления ВСУ.

"Россия, вероятно, попытается вести упорную оборону в этом районе, но не понятно, есть ли у российских передовых сил достаточно резервов или достаточный моральный дух, чтобы противостоять еще одному согласованному украинскому наступлению", - отмечают в разведке.

Накануне Институт изучения войны обратил внимание, основываясь на показаниях самих рашистских блогеров, что группировка у Оскола не получает подкрепления. Часть разбитых Украиной войск ВС РФ российское командование перебросило дальше в Донецкую область. Поэтому вести длительную оборону враг не сможет, считают аналитики.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и востоке продолжается контрнаступление ВСУ. По словам Зеленского, ВСУ освободили почти всю Харьковскую область.

Сейчас линия фронта с русскими тянется с левого берега Оскол, хотя Институт изучения войны сомневается, что у россиян есть силы отражать атаки ВСУ.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители выявляют доказательства военных преступлений России. Так, в Изюме вскрыта братская могила с телами военных и гражданских лиц с имеющимися следами пыток.

На юге Украины идут тяжелые бои, враг стал чаще использовать авиацию, сообщала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Россияне продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку не имеют сил и мотивации идти в открытое противостояние.

На Донецком направлении Силы обороны отбили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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