Враг пытается прятаться за железобетонными конструкциями – второй линией обороны.

На юге Украине идут тяжелые бои, враг стал чаще использовать авиацию.

Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы ведем тяжелые бои, достаточно существенные силы врага нам противодействуют. Он продолжает использовать контрбатарейную борьбу, поскольку не имеет сил и мотивации идти в открытое противостояние. Они (оккупанты – УНИАН) держатся на расстоянии и держатся за железобетонные конструкции, которыми обустроили свои рубежи обороны. Выбитые с первого рубежа обороны, они цепляются за второй и третий – там, где им более безопасно", - рассказала Гуменюк.

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Комментируя по просьбе журналистов тот факт, что украинские военные стали чаще сбивать вражеские самолеты, она отметила: "Враг стал чаще использовать авиацию. Это как о мухах: когда их в доме больше, то и ваша производительность уничтожения выше... Они (оккупанты – РФ) действительно пытаются использовать и авиационные удары как способ дистанционного воздействия. Мы используем все наше имеющееся оружие и технику, чтобы уничтожать эти самолеты".

Говоря о сегодняшних взрывах в Херсоне, Гуменюк попросила соблюдать информационную тишину.

"То, что происходит сейчас в информационном пространстве, это какая-то вакханалия", - сказала она, добавив, что враг использует неофициальную информацию в свою пользу, например, перекручивает ее для влияния на население, которое остается в оккупации.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. Освобождены уже тысячи квадратных километров оккупированной территории, включая Изюм, Балаклею и Купянск.

Вместе с тем украинские правоохранители в деоккупированных населенных пунктах находят доказательства военных преступлений РФ, в том числе места пыток гражданских.

На Херсонском направлении логистика врага - под огневым контролем ВСУ. Как отчитались в ОК "Юг", ВСУ сделали невозможным использование оккупантами Каховского моста.

На Донецком направлении россияне не прекращают попыток штурмов. Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ и Зайцевое.

Но, как отметил глава Луганской ОВА, из-за успехов контрнаступления ВСУ начали переходить к обороне. Строительство фортификационных сооружений замечено в Сватово - Троицкое - Кременная.

С начала полномасштабного вторжения защитники ликвидировали уже 54 050 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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