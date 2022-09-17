Речь идет о Бахмуте, Зайцево, Авдеевке, Николаевке Второй и Новомихайловке.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских оккупантов и нанесли им потери в районах пяти населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцевое, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Они обстреливают позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, проводят мероприятия по перегруппировке войск на отдельных направлениях, вводят резервы и ведут воздушную разведку.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины.

"Противник продолжает наносить удары по жилищах мирных жителей и объектах гражданской инфраструктуры, нарушая законы и обычаи ведения войны и нормы Международного гуманитарного права. За минувшие сутки враг нанес 4 ракетных, 24 авиационных удара и совершил 72 обстрела из систем реактивной артиллерии", - отмечается в заметке.

Так, от авиационных, ракетных ударов и применения реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 58 населенных пунктов. В частности, это Харьков, Золочев, Дружковка, Северск, Закитное, Нью-Йорк, Веселянка, Марьинка, Красногоровка, Полтавка, Малые Щербаки, Мирное, Большое Артакове, Кривой Рог, Никополь, Ольгевское, Запорожье, Орехов, Миролюбовка, Очаков и Сухой Ставок.

В то же время на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из вооружения танков, минометов и артиллерии: на Харьковском направлении, в том числе и с территории России, - в районах населенных пунктов Кудиевка, Гоптовка, Стрелечье, Ольховатка, Анискине, Синьок, Каменка, Пристин и Двухречная; на Славянском направлении - в районе населенных пунктов Гороховатка и Бахтин.

На Краматорском направлении - это Кривая Лука, Пискунивка, Райгородок, Старый Караван, Николаевка, Дроновка, Раздельное, Северск, Верхнекаменское, Святогорск, Сосновое, Александровка и Яремовка; на Бахмутском направлении - это Белогоровка, Раздоловка, Выемка, Одрадиевка, Соледар, Николаевка Вторая, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселая Долина, Веселый и Майорськ.

"На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не проводил. От огня артиллерии противника пострадали Авдеевка, Веселое, Опытное, Нетайлове, Зеленое Поле, Полтавка и Новополь", - констатировали в Генштабе.

На Южнобугском направлении оккупанты осуществляли обстрелы по линии соприкосновения: огневому воздействию подверглись более 26 населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, количество ликвидированных оккупантов в Украине превысила 54 тысячи. В течение 15 сентября ВСУ устранили 200 врагов. Наши бойцы также превратили в металлолом более 50 единиц техники противника.

Вас также могут заинтересовать новости: