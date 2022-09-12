ВСУ уничтожили мощности противника в глубине обороны, а затем осуществились штурмовые атаки на большой скорости.

Российские оккупанты после отступления на Харьковщине пытаются оттянуть силы к реке Оскол, чтобы обеспечить создание новой линии обороны.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Но это в теории. Паника, которая связана с наступлением ВСУ, не позволяет им адекватно подойти к созданию новой линии обороны. Любые действия российских военных несут для них самих опасности. Надо на плечах врага вклиниться в территорию, которую он ранее занимал", - пояснил Згурец.

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По словам эксперта, секрет контрнаступления Вооруженных си на Харьковщине заключался в комплексном подходе к операции

"Операция была спланирована таким образом: не атаковать линии противника в лоб, а использовать подходы, которые характерны для штурмовых операций. Были уничтожены мощности противника в глубине обороны, а затем осуществились штурмовые атаки на большой скорости, там где враг не ожидал. Это был молниеносный украинский блицкриг", - добавил Згурец.

Как сообщал УНИАН, вчера Генштаб сообщал, что в результате успешного контрнаступления украинских войск на Харьковском направлении российские оккупанты покидают свои позиции и бегут с награбленным вглубь временно занятых территорий или в Россию. В частности, из Сватово оккупанты бежали на "Камазах" и бронированных "Тиграх".

Сегодня в ГШ заявили, что российские оккупанты в Сватово Луганской области в панике собрали вещи и убежали из-за контрнаступления Вооруженных Сил Украины, который надвигается в область. Захватчики также эвакуировали свои семьи.

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