Всего в 2023 году РФ захватила около 857 км², но ВСУ вернули уже 370 км² из них.

Российские войска с начала 2023 года смогли оккупировать около 500 км² территории Украины, что меньше площади Киева или Нью-Йорка.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на данные Института изучения войны, РФ в этом году захватила около 857 км², но ВСУ вернули уже 370 км² из них. Сейчас захватчики удерживают около 487 км².

Отмечается, что Российская Федерация контролирует около 18% территории Украины (больше территории Швейцарии), в частности, Крым и Донбасс. С начала войны в 2014 году россияне захватили около 7% территории и еще 10% с 24 февраля 2022 года. В 2023 году эта цифра составляла всего 0,08%.

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Издание пишет, что этот год обе стороны начали с планирования амбициозных наступлений, но линия фронта практически не сдвинулась.

Согласно анализу данных Института изучения войны, август стал месяцем с наименьшими территориальными завоеваниями с начала полномасштабной войны. Хотя ВСУ добились небольших успехов на юге, оккупационные войска смогли захватить немного больше земель на северо-востоке.

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Как ранее сообщал УНИАН, в целом за время наступательных действий ВСУ на юге освобождено уже более 260 кв. км и еще 51 кв. км в районе Бахмута.

Общие боевые потери РФ в войне среди личного состава ориентировочно составили около 277 тыс. 320 (+330 за сутки) человек.

По мнению аналитиков, Украина одержит победу в войне, если сможет продержаться до "магии больших чисел". Если внутри украинского общества, политической власти, сохранится единство, у Запада не будет другого варианта, кроме как нам помогать.

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