По мнению эксперта, Украине очень важно "не посыпаться изнутри".

Если внутри украинского общества сохранится единство, то войну против России можно будет выиграть.

Как заявил научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Белесков для "24 канала", Украине нужно подождать, пока союзники развернут оборонно-промышленный комплекс.

"Я все же рассчитываю на то, что мы будем делать меньше ошибок, а противник и дальше будет делать больше. И что мы будем этим пользоваться. Если внутри украинского общества, политической власти, сохранится единство, у Запада не будет другого варианта, кроме как нам помогать. Никто не заставит нас идти на договоренности с Россией, мы и дальше сможем удерживать коалицию в поддержку Украины, выиграть время до запуска оборонно-промышленного комплекса цивилизованных государств", - сказал Белесков.

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Аналитик отметил, что Запад должен восстановить свои ресурсы, потому что очень много боеприпасов уже отправлено Киеву.

"А дальше уже начнется магия больших чисел, поскольку сейчас эти сравнения маленького ВВП России, большого ВВП стран формата "Рамштайн", – это все о возможностях, которые будут. Экономический потенциал надо превратить в оборонный. Потому что мы все эти 18 месяцев держались сначала на собственных возможностях, а дальше – на тех накопленных Западом запасах. Они в значительной степени иссякли, и нужно время для восстановления и выхода на тот уровень, который предоставит ВСУ хорошее преимущество. Если мы будем держаться, не посыпимся изнутри, нас никто ни на что не заставит со стороны стран Запада. Открыто, я имею в виду", - добавил эксперт.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Бывший генерал британской армии Ричард Барронс считает, что одержать победу над Россией в 2023 году не получится, а в 2024 или 2025 году – возможно. Таким образом, западные союзники воздерживаются от поддержки Киева "столько, сколько потребуется".

В свою очередь командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признался, что не знает когда закончится война.

А вот секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что у России нет шансов одержать победу в войне с Украиной.

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