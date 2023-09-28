Также за сутки было уничтожено, в том числе 38 артиллерийских систем и 12 боевых бронированных машин.

Украинские воины ликвидировали еще 330 российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с оружием.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери захватчиков за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 277 тыс. 320 (+330 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 4 тыс. 679 (+4) единиц, боевых бронированных машин – 8 тыс. 962 (+12), артиллерийских систем – 6 тыс. 375 (+38), реактивных систем залпового огня – 793 (+1).

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Средств противовоздушной обороны было уничтожено 535 (+1), самолетов – 315, вертолетов – 316, беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 тыс. 957 (+9), а крылатых ракет – 1 тыс. 529.

Кроме того, кораблей/катеров врага было уничтожено 20 единиц, подводных лодок – 1, автомобильной техники и автоцистерн – 8 тыс. 815 (+23), специальной техники – 929 (+2). Данные уточняются.

Важные новости сегодня о войне против РФ – это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 28 сентября, Генштаб заявил, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

В то же время подразделениями ракетных войск были нанесены удары по пункту управления, зенитно-ракетном комплексе С-300 и шести вражеских артиллерийских средствах.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали Украину 44 ударными беспилотниками Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Их запустили группами из районов Приморско-Ахтарска (Россия) и мыса Чауда (Крым). Силы противовоздушной обороны уничтожили 34 "Шахеда".

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