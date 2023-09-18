За неделю наши защитники деоккупировали еще 2 квадратных километра украинской земли.

Украинские войска на прошлой неделе освободили 2 квадратных километра возле Бахмута и 5,2 квадратных километра на южном фронте.

Об этом во время включения из Military Media Center сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, всего с начала украинского наступления в этом районе освобождено 51 кв. км.

Также она отметила, что украинские военные продвигаются на Мелитопольском направлении.

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"Южнее и восточнее Работиного мы имели успехи и в течение прошлой недели на южном направлении было освобождено 5,2 кв. км", - сказала Анна Маляр.

Всего за время наступательных действий на юге освобождено уже более 260 кв. км.

ВСУ продолжают контрнаступление на востоке и юге - детали продвижений

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Белой Горы Донецкой области. Противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе Клещиевки Донецкой области.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг совершил 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

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