Враги на Купянском направлении начинают возобновлять боевые столкновения, хотя ранее там фиксировалось затишье.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш отмечает, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Купянском направлении.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Купянска. "Враг готовится к наступательным действиям на этом направлении. В частности, сейчас мы фиксируем значительное повышение авиационных ударов. Таким образом, 21 раз он применил свои штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52. В частности, вблизи Северска и Серебрянского лесничества пришлось больше всего таких ударов из авиации противника", - отметил Евлаш.

Кроме того, добавил он, захватчики совершили 517 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, произошло два боевых столкновения.

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"Сейчас противник потихоньку начинает возобновлять свои боевые столкновения на этом направлении. Раньше мы фиксировали затишье. Противник укреплял свои фортификационные сооружения", - сказал спикер.

Евлаш отметил, что сейчас уже в бой присоединяется и 25-я общевойсковая армия. "Однако мы фиксируем, что они имеют проблемы и с тренировкой военнослужащих, которые сейчас участвуют (в боевых действиях - УНИАН) на Лимано-Купянском направлении, и с обеспечением и техникой, и личным составом", - сказал он.

Спикер также рассказал, что за минувшие сутки на этом направлении было уничтожено 22 единицы вооружения и военной техники врага. В частности, это один танк и три боевых бронированных машины.

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Как сообщал УНИАН, накануне Илья Евлаш заявил, что российские оккупанты на Лимано-Купянском направлении фронта формируют штурмовые отряды. Враг надеется пробить оборону ВСУ и обстреливает украинские позиции с максимальных дистанций.

По его словам, россияне подготовили 12 штурмовых рот численностью около 2 тыс. человек. В то же время Евлаш успокоил, что захватчики пытаются пробить оборону ВСУ уже на протяжении долгого времени и это не имело никаких успехов.

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