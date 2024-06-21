Там держат оборону защитники из 41-й бригады.

Российские оккупационные войска начали штурмовать Часов Яр с Торецкого направления, пытаются давить со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк.

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал в эфире "Эспрессо", что захватчики наступают не часто, но непрерывно.

"Последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно, это вы можете видеть из официальных сводок. Нет ни одной минуты сейчас, чтобы нигде не происходил штурм, чтобы была какая-то пауза. Немного они вжимают головы в плечи, когда наши наносят удары из градов и арты. Тогда немного все замирает, а потом штурм продолжается. Идут и механизированные штурмы в лоб Часового Яра, также и небольшими группами до 5 человек пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал", - отметил защитник.

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По его Сазонова, ключевая задача артиллерии ВСУ - уничтожить россиян в зоне поражения, на подходе к позициям. Там умирает основное количество оккупантов и уничтожается большая часть техники. Тех, кто доходит до позиций, добивает пехота Сил обороны.

"Тактические изменения бывают, за ними даже нет смысла следить онлайн, потому что вот потеряли позицию, россияне туда зашли, наши минометчики по ним отработали, штурмовики зачистили, так и отбили обратно нашу позицию. Это постоянно бывает. Ситуация была очень тяжелой, но более чем за сутки противник ушел с другого направления, с Торецкого. Это совсем рядом, там тоже наши ребята из 41-й бригады держат позиции. Захватчики прут со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк. Торецкое направление - тоже тяжело, это наш правый южный фланг", - пояснил Кирилл Сазонов.

Война в Украине - бои за Часов Яр

Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников отмечал, что российские оккупанты пытаются вступить в Часов Яр и закрепиться там.

12 июня британская разведка заявила, что российские захватнические войска проникли на окраины Часового Яра,

Подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра Донецкой области.

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