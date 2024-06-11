Это гораздо затратнее и по личному составу, и по технике, которые они теряют во время этих атак.

Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников отмечает, что российские оккупанты пытаются ступить в Часов Яр и закрепиться там. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, что российские оккупанты накануне пытались взять Часов Яр в "клещи".

"Они постоянно, они с самого начала пытались взять нас с флангов, честно говоря. Ничего у них не получилось... Они эти потуги не оставляют, они пытаются это делать постоянно, время от времени. Это, мы видим, как северный, так и южный фланги. Из-за того, что у них это и не получилось, они и начали штурмовать Часов Яр в лоб", - отметил Калашников.

Он отметил, что это гораздо затратнее и по личному составу, и по технике, которые они теряют во время этих атак.

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"Поэтому на сегодня мы можем наблюдать: практически весь наш отрезок фронта для них очень неудобный, так сказать. Они поэтому и пытаются осуществлять штурмы: это как направление Богдановка - Калиновка, непосредственно здесь же "Канал" (микрорайон в Часовом Яру - УНИАН)... Если взять чуть южнее, - так же - здесь направление Ивановское, Клещеевка, Андреевка. И здесь это направление Часов Яр они пытаются штурмовать", - сказал начальник пресс-службы.

Эти штурмы, добавил он, оккупанты пытаются осуществлять при поддержке техники, и набрасывают сюда сейчас "все, что только у них есть".

На вопрос, почему ситуация наиболее сложная и напряженная именно вокруг "Канала", Калашников отметил, что его штурмуют уже не первый день, и штурмы эти осуществляются элитными подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии. А несколько севернее работает 200-я мотострелковая дивизия.

"Они до "Канала" никак не могут добраться. Непосредственно там, где идет "Канал". Они пытаются "зачистить" территорию для себя именно перед "Каналом". Однако, это им удается довольно таки плохо. Потому что все же мы держим здесь оборону. Сопротивление для них идет довольно таки сокрушительное. Они во много раз тратят больше как личного состава, так и техники именно здесь. Однако, как бы там ни было, но они пытаются все же ступить в Часов Яр, где-то там закрепиться для того, чтобы начинать дальше продвигаться непосредственно в этом направлении", - сказал он.

Отвечая на вопрос о мотивации российских оккупантов, Калашников отметил, что когда мобилизованные хотят покинуть зону боевых действий, то "тот, кто покидает зону боевых действий, может потерять в данном случае жизнь от своих же".

"Он может попасть в нечеловеческие условия содержания. Временно так, чтобы их сломать и снова бросить на первую линию, на "ноль". Также я знаю, что у них есть такие своеобразные показательные наказания или показательные казни. То есть тех, кто действительно отошел с первой линии, с позиций, кто побежал, то их ловят. И показательно для других показывают, как можно казнить именно таких людей в различных таких ситуациях", - рассказал он.

Так, продолжил начальник пресс-службы, все это работает как запугивание.

"И они уже дальше продолжают штурмовать уже потому, что понимают: у них больше шансов выжить непосредственно во время штурма, чем если они оставят позицию", - сказал Калашников.

Война в Украине - ситуация в Донецкой области

Ранее военный эксперт Сергей Грабский отметил, что самым горячим направлением фронта на сегодня является отрезок от Часового Яра до Очеретино. Чтобы захватить всю Донецкую область, страна-агрессор должна срезать эту дугу украинской обороны.

По его словам, говоря об этом участке фронта, нужно иметь в виду два ключевых города - Константиновку и Торецк. "Торецк является последней такой городской агломерацией, которую контролирует Украина на донецком направлении. И потеря Торецка будет означать фактически потерю всей Донецкой городской агломерации, куда входит Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Донецк. Поэтому противник сейчас сосредотачивает свои основные усилия там", - отмечает Грабский.

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