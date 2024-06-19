Украинские войска имеют много альтернатив.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что в район Часового Яра уже месяц не возят грузы по трассе Покровск-Константиновка. Она давно простреливается оккупантами.

"По этой трассе (Покровск-Константиновка - ред.), она под обстрелами достаточно давно. Не менее месяца назад у нас была команда: военным с военными грузами не передвигаться [по ней]. С тех пор я по ней не ездил, с тех пор я не бывал западнее Константиновки, но все же такой приказ есть, так оно работает. То есть на свой страх и риск могут гражданские ехать там, но военным запрещено ею пользоваться", - заявил Сазонов в эфире Radio NV.

По словам военного, физически российские захватчики трассу не перерезали.

Видео дня

"Я не могу рассказать детали, потому что это военные дела, но не очень просто все будет, как выглядит на карте, если они захотят выйти на эту трассу. Их ждет немало сюрпризов", - добавил он.

Сазонов опроверг утверждение о том, что трасса Покровск-Константиновка - это "дорога жизни", на которой якобы держится вся логистика ВСУ.

"Это вообще не так, как вы понимаете. Если мы даже не пользуемся этой трассой, есть много альтернатив. И мы прекрасно себя чувствуем без нее. Хотя, конечно, допускать врага к ней нельзя, потому что это уже ближе они будут к Покровску, а с другой стороны - Константиновка. Она немного дальше, но здесь все в целом рядом", - пояснил боец.

Война в Украине - бои за Часов Яр

Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников отмечал, что российские оккупанты пытаются вступить в Часов Яр и закрепиться там.

12 июня британская разведка заявила, что российские захватнические войска проникли на окраины Часового Яра, который расположен к западу от Бахмута в Донецкой области.

По последним данным, российские оккупанты сократили количество штурмов Часового Яра по сравнению с предыдущими днями.

"За Часов Яр продолжаются бои, но меньше штурмов, это связано с тем, что российские войска или "зализывают раны" или готовятся к будущим действиям", - сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Назар Волошин.

Вас также могут заинтересовать новости: