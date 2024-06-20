Российские оккупационные войска постоянно устраивают массированные лобовые штурмы, а также пытаются обойти населенный пункт с севера и юга.

Подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра Донецкой области. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что ситуация в городе и вокруг него – чрезвычайно тяжелая. Российские оккупационные войска постоянно устраивают массированные лобовые штурмы, а также пытаются обойти населенный пункт с севера и юга.

Кроме того, оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения.

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"Воины 24 бригады массово уничтожают пехоту и технику врага, ломая его планы и заставляют платить огромную цену за каждый метр земли. К сожалению, у нас тоже есть потери. Вечная память и слава погибшим побратимам. Отомстим за каждого. Битва продолжается", – добавили в 24 ОМБр.

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С начала суток, 20 июня, по состоянию на 22:00 на передовой было зафиксировано 128 боевых столкновений с противником. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Больше всего атак противника произошло на Покровском направлении. Там в течение дня агрессор нарастил усилия – всего совершил 48 штурмовых и наступательных действий.

Кроме того, одной из приоритетных целей для российских оккупантов остается населенный пункт Липцы Харьковской области, заявил боец с позывным "Байкал". При этом, по его словам, географическое расположение Липцев на высоте значительно усложняет для российской группировки пехотные штурмы.

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