Сообщается, что российские оккупанты находятся на восточной стороне канала, проходящего через город и служащего препятствием для их дальнейшего продвижения.

Российские захватнические войска проникли на окраины Часового Яра, который расположен к западу от Бахмута в Донецкой области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

"Вероятно, что российские сухопутные войска добились ограниченного проникновения к восточной окраине Часового Яра (города, расположенного примерно в 8 км к западу от Бахмута на востоке Украины). Они также, вероятно, установили контроль над Ивановским (над селом к юго-востоку от Часового Яра)", - говорится в сводке.

При этом, по сообщениям, в городских районах Часового Яра происходят тяжелые бои, потому что Вооруженные силы Украины противодействуют наступлению российских сухопутных сил.

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"Вероятно, что российские силы остаются на восточной стороне канала, проходящего через город и представляющего препятствие для их продвижения", - отмечается в сводке.

Как отмечает разведка, весьма вероятно, что российские сухопутные войска используют пехоту для расчистки пригорода. В то же время, российские потери высокие.

Вооруженные силы Украины сообщают, что российские войска осуществляют артиллерийский штурм города с применением термобарических снарядов.

Разведка отмечает, вероятно, что Часов Яр представляет для российских войск ценность, так как расположен на стратегических позициях на возвышении. Также город имеет историческое значение для Вооруженных сил Украины, которые используют Часов Яр как логистический хаб.

Часов Яр - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников отмечал, что российские оккупанты пытаются вступить в Часов Яр и закрепиться там.

В частности, россияне активизировали наступление под Часовым Яром, активно применяют бронетехнику и танки, за ними под прикрытием идет пехота. Враг пытается дальше взять в клещи непосредственно город и штурмует прямыми лобовыми атаками.

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