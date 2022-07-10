Первая ракета попала на территорию учебного заведения / фото t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, есть раненый.

Об этом в своем Telegram сообщает Харьковская областная прокуратура.

"10 июля 2022 года около 3:30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районах г. Харькова. Первая ракета попала на территорию учебного заведения, что привело к его разрушению. Другая ракета попала на территорию частного дома. Получил ранение 62-летний житель. Кроме того, частично повреждена территория детского санатория, расположенного рядом", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

Ракета попала на территорию частного дома / фото t.me/prokuratura_kharkiv

Как сообщал УНИАН, вчера утром российские оккупанты также нанесли ракетный удар по одному из жилых районов Харькова.

Российские захватчики выпустили, предположительно, баллистическую ракету "Искандер", в результате разрушены два дома, среди пострадавших есть 12-летний ребенок.

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