Ракеты попали на территорию учебного заведения и частного дома.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, есть раненый.

Об этом в своем Telegram сообщает Харьковская областная прокуратура.

"10 июля 2022 года около 3:30 оккупанты нанесли ракетные удары по Слободскому и Основянскому районах г. Харькова. Первая ракета попала на территорию учебного заведения, что привело к его разрушению. Другая ракета попала на территорию частного дома. Получил ранение 62-летний житель. Кроме того, частично повреждена территория детского санатория, расположенного рядом", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

Как сообщал УНИАН, вчера утром российские оккупанты также нанесли ракетный удар по одному из жилых районов Харькова.

Российские захватчики выпустили, предположительно, баллистическую ракету "Искандер", в результате разрушены два дома, среди пострадавших есть 12-летний ребенок.

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