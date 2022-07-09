Харьковчан призывают максимально ограничить пребывание на улицах города.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из жилых районов Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Харькове в одном из жилых районов оккупанты нанесли, предварительно, ракетный удар. На месте работают все службы", - написал он.

По словам начальника Следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова, российские оккупанты обстреляли центр города около 10 утра. По его данным, 3 человека получили ранения.

Позже Синегубов добавил, что в результате удара, по предварительным данным, 4 человека получили легкие повреждения. Медики оказывают им необходимую помощь.

Глава ОВА призвал харьковчан максимально ограничить пребывание на улицах города.

"Уважаемые харьковчане, максимально ограничьте пребывание на улицах города. Российские оккупанты действуют коварно и непредсказуемо, пытаясь запугать мирное население. Будьте осторожны, будьте в безопасных местах!", - добавил Синегубов.

Напомним, ранее Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты за сутки обстреляли в Харьковской области поля урожая, птицекомплекс, свалки и открытые территории.

В результате обстрелов оккупантов пострадала женщина, ее с осколочными ранениями госпитализировали.

Также по информации Синегубова, на Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. Противник ведет оборонительные действия.

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