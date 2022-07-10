После взрывов начались пожары, на месте "прилетов" работали спасатели.

В Харькове прогремели взрывы. В результате ночных "прилетов", как сообщают местные жители, начались пожары. На место инцидента выезжали спасатели.

Взрывы были слышны во время тревоги, сообщается в местных Telegram-каналах.

Так в 03:26 в Харькове и области была объявлена воздушная тревога. Спустя три минуты жители города услышали первый взрыв, за которым сразу же последовал еще один.

По информации местных жителей, из-за "прилетов" начались пожары. Однако где именно произошел взрыв и пострадали ли люди - не сообщается. Харьковчане слышали свист, после которого сразу же случился взрыв, нашлись и те, кто пытался снять все это на видео. Однако известно, что публиковать видео "прилетов" сразу же после случившегося нельзя.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин собирается аннексировать еще один украинский регион. По данным ISW, речь идет о Харьковщине.

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