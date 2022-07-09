В результате ракетных ударов разрушениям подверглись два дома, среди пострадавших есть 12-летний ребенок.

Сегодня утром по центру Харькова российские захватчики выпустили, вероятно, баллистическую ракету "Искандер", в результате разрушениям подверглись два дома, среди пострадавших есть 12-летний ребенок.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Армия Российской Федерации, нарушая законы и обычаи войны, по предварительным данным, выпустила по центру Харькова баллистическую ракету "Искандер". В результате разрушениям подверглись два дома. В результате обстрела пострадали жители города и Харьковской области, в том числе 12-летняя девочка", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи за совершение данного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что утром 9 июля оккупанты нанесли удар по одному из жилых районов Харькова. В результате вражеской атаки были ранены четыре человека.

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