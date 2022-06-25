Масштабы разрушений и наличие пострадавших уточняются.

Российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Николаеву.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время информационного телемарафона.

"Юг вместе со всей страной тоже находился под давлением воздушных тревог. Также и по Николаеву утром был нанесен массированный ракетный удар. Масштабы разрушений и наличие пострадавших уточняются, но мы уже знаем, что атакована портовая инфраструктура, жилые районы, зоны отдыха мирных горожан", - сказала она.

Гуменюк предположила, что оккупанты запустили ракеты типа "Оникс" из временно оккупированного Крыма.

Как сообщал УНИАН, утром враг нанес ракетного удара по военному объекту в Яворовском районе Львовщины.

Также с территории Беларуси оккупанты запустили 24 ракеты по воинским частям и по объектам вокруг Житомира.

Кроме того, россияне снова запустили ракеты по поселку Десна на Черниговщине, где расположен учебный центр Вооруженных сил.

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