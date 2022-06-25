Российские войска выпустили шесть ракет по военному объекту в Яворовском районе Львовской области.
Об этом в Telegram сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Две ракеты из шести, выпущенных с Черного моря, были сбиты силами ПВО.
"Сегодня около 4:00 утра был нанесен ракетный удар с Черного моря по территории Львовской области. Шесть ракет: четыре попадания, две были сбиты. Объект военный на территории Яворовского района. ",- рассказал Козицкий.
В результате ракетного удара четверо пострадавших-один получил травмы средней тяжести, трое - легкой.
Пожар локализован.
Как сообщал УНИАН, враг сегодня нанес массированный ракетный удар городам Украины.
С территории Беларуси российские военные выпустили 24 ракеты по Житомиру и окрестностям. В результате ударов один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
Кроме того, РФ ударила по селу Десна Черниговской области. Информация о разрушениях и жертвах пока отсутствует.
Под ракетный обстрел попала и Днепропетровская область, где пострадала 60-летняя женщина.
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