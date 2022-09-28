Противник стал меньше использовать крылатые ракеты.

Силы украинских ПВО уничтожили 16 иранских дронов-камикадзе, которые россияне используют на войне против Украины.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он еще раз отметил, что противник стал меньше использовать крылатые ракеты, экономя запас КР на удары по объектам критической инфраструктуры Украины в зимний период.

Нельзя сказать, что россияне начали массово применять иранские БПЛА на войне, так как враг пока еще изучает приемы, какие применяют наши ПВО, и в зависимости от них меняет их тактику применения.

Игнат добавил, что Украине, скорее всего, будут предоставлены средства именно для борьбы с беспилотниками.

"Возможно, не все они (иранские дроны - УНИАН) долетают к своим целям, но цель видимая. Она летит со скоростью 120 км/ч, радиолокационно она слабо заметна, но заметна. Очень сильно гудит, возможно, не всегда точно попадает в цель. Но какое бы ни было оружие - это оружие, и оно может попадать в гражданские объекты", - объяснил Игнат.

В то же время в ВСУ отметили, что беспилотники-камикадзе Россия закупила не для ударов по гражданской инфраструктуры, а для выявления военной инфраструктуры и западного вооружения.

"Это высокоточные боеприпасы, их используют, чтобы поражать наши системы ПВО. А также то западное оружие, которое нам предоставили партнеры. Цель - чтобы уничтожать важные объекты.

Иранские дроны на войне против Украины

В последние дни российские захватчики атакуют Одессу дронами-камикадзе, а не используют для этого крылатые ракеты.

Иран продал России тысячу своих беспилотников в августе. Уже 13 сентября в ВСУ заявили, что впервые сбили ударный БПЛА в районе Купянска.

Также иранские дроны были использованы для ударов по Николаевской области, Харьковской и Днепропетровской.

МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Вместе с тем Украина просит Израиль поделиться разведданными о военной поддержке Ираном России.

Иранские беспилотники имеют ограничения по дальности действия, поэтому применяются по регионам, где достигает дальности.

"Сейчас мы знаем, что это громкий двигатель, который оповещает о приближении, и это уже признак принятия мер по переходу в укрытие. Они управляемы и часто во время атак меняют маршрут, мы это изучаем", - сказала начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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