Российские военные хорошо фортифицируют сооружения и способны накапливать силу, чтобы проводить активную оборону.

ВСУ уничтожают вражеские склады оккупантов, что позволило снизить интенсивность обстрелов Николаева. Враг никогда не сможет захватить этот город и Одессу.

Об этом сказал офицер ВСУ Валерий Прозапас в эфире телеканала "Эспрессо".

"ВСУ уничтожают склады оккупанта - от минометных БК до более мощных артиллерийских и ракетных систем. Интенсивность обстрелов Николаева снизилась из-за уничтожения вражеских ракетных установок российских войск. Недалеко от наших позиций проехали артсистеми союзников, вскоре в новостях все увидим. Враг никогда не сможет захватить Одессу и Николаев", - подчеркнул Прозапас.

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В то же время, по его словам, недооценивать противника тоже не надо.

"Они хорошо фортифицируют сооружения и способны накапливать силу, чтобы проводить активную оборону. На некоторых участках врагу удалось улучшить оперативное положение своих позиций, но не критично. Враг имеет преимущество в авиации и ракетном вооружении", - подытожил Прозапас.

Напомним, несколько ранее стали известны новые потери РФ на юге Украины.

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