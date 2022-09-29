Шансы у России минимальные, уверен эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов оценил риск попытки российской армии после мобилизации захватить Одессу и Харьков.

Свое мнение по этому поводу он высказал в YouTube.

"Шансы (у России – УНИАН) минимальные, перспективы тоже очень минимальные и довольно плачевные. Чтобы идти на Одессу, нужно сформировать фактически новую армию для Российской Федерации. Потому что то, что воюет в Украине, оно настолько измотано и потрепано, что восполнением потерь вы не вернете боеспособность. Надо группировку численностью в 200-300 тысяч, хорошо обученную и хорошо вооруженную тяжелым вооружением", – отметил он. Видео дня

"Говорить о том, что они завтра пойдут на Харьков или Одессу, я бы не стал. Это если гипотетически допустить, что они соберут, укомплектуют, обучат такую армию, то это, допустим, летняя кампания 2023 года. А они даже то, что призвали сегодня, они уже бросают в бой, потому что у них катастрофа на линии фронта, они теряют в день до батальона личного состава", – добавил Жданов.

Собирается ли Россия захватывать Харьков и Одессу: какие у РФ шансы

Bloomberg сообщил, что после проведения мобилизации Россия хочет перехватить инициативу и двинуться на Харьков и Одессу.

Как заявил офицер ВСУ Валерий Прозапас, россияне никогда не смогут захватить Николаев и Одессу.

Тем временем россияне уже две недели атакуют южные области Украины иранскими дронами.

В Одесской областной военной администрации заявили, что у россиян нет никаких шансов захватить Одессу.