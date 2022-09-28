Риск проведения морской десантной операции остается, отметил спикер ОВА.

У россиян нет никаких шансов захватить Одессу.

Уверенность в этом высказал спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на брифинге в медиацентре Украина, комментируя информацию агентства Bloomberg.

"Мы понимаем свою стратегичность. Мы понимаем, что мы морские ворота государства. Система обороны совершенствуется каждый день. Она выстраивалась с 24 февраля так, чтобы ни один враг не смог сюда ни по суше, ни по морю проникнуть", - подчеркнул Сергей Братчук. Видео дня

"Сегодня, когда мы говорим о морской десантной операции, риск этот остается, ведь есть Черноморский флот РФ. Но пока нет приготовлений к этой операции. Кроме того, она должна быть обеспечена: с суши или с воздуха. На суше продвижение врага нет, наоборот, на южном направлении, хоть и медленно, но продвигаются наши ВСУ", - добавил он.

Россия планирует захватить Одессу: что известно

Напомним, по данным информагентства Bloomberg, в Кремле все еще надеются перехватить инициативу на поле боя и, после проведения мобилизации, снова двинуться армией на Харьков и Одессу.

Сейчас захватчики атакуют южные регионы иранскими дронами.

Офицер ВСУ Валерий Прозапас заявил, что россияне никогда не смогут захватить Николаев и Одессу.

В конце июля в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские оккупанты не имеют возможности захватить Одессу морским десантом. Попытки России уничтожить противокорабельный потенциал Украины были безуспешными, а Черноморский флот РФ находится под постоянной угрозой.