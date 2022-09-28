Российская армия также продолжает перемещать через Крым военную технику, боеприпасы и личный состав, используя для этого Керченский мост.

После серии взрывов в Крыму российские военные передислоцировали часть персонала Черноморского флота РФ в Новороссийск, а также распределили находившуюся в Крыму авиацию по аэродромам на территории России.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил для Крым.Реалии.

"Были проведены мероприятия на черноморском флоте, тот персонал, который не задействован непосредственно и имеет вспомогательные функции, передислоцировали из штаба чф в Новороссийск. Мы не исключаем, что отдельные боевые корабли, суда снабжения будут перемещены из Севастополя тоже в Новороссийск. Чтобы избежать ударов. Что касается перемещений, то группировка в Крыму – она не изменилась на Крымском полуострове, кроме того, что произошла передислокация авиации, было усилено противовоздушную оборону за счет переброски дополнительных сил и средств ПВО", - сказал Скибицкий.

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Российская армия также продолжает перемещать через Крым военную технику, боеприпасы и личный состав, используя для этого Керченский мост, охрана которого была усилена от начала войны, прежде всего, "за счет средств противовоздушной обороны и особого контрразведывательного режима", - добавил Скибицкий.

Взрывы в Крыму: как это было

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