Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сумской и Черниговской областей.

Русские войска удерживают до трех батальонных тактических групп в Брянской и Курской областях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"На Северском направлении с целью сковывания действий подразделений Сил обороны Украины противник удерживает до трех батальонных тактических групп в приграничных районах Брянской и Курской областей", - объясняют военные.

Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Турья, Краснополье, Хмелевка и Поповка в Сумской области и села Горск Черниговской области.

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Золочев, Слатино, Верхний Салтов, Печенеги, Коробочкино, Рубежное, Победа, Яворское, Русская Лозовая, Циркуны, Чепель, Ивановка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Ветровка, Светличное и Уды.

Также российские оккупанты обстреляли северную часть города Харькова. Авиаудар с вертолетов Ка-52 зафиксирован недалеко от села Яворское.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска после захвата Северодонецка перешли в наступление на Лисичанск, где держат оборону ВСУ. Этот город - последний бастион на пути оккупации всей Луганской области.

Враг также пытается отрезать украинские силы от линии снабжения - трассы Бахмут-Лисичанск. Применяют артиллерию, авиацию и минометы.

Вместе с тем русские бьют по украинским городам, не считаясь с жертвами среди гражданского населения.

ВСУ продолжают атаковать вражеские силы на захваченном россиянами острове Змеиный. По обновленным данным, бойцы уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

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